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На Донбассе россияне совершили новую попытку прорыва: названы результаты смертельного боя

суббота, 22 февраля 2020, 09:30
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В ночь на 22 февраля на Донбассе оккупанты осуществили попытку прорыва через линию соприкосновенияс противником

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских бойцов вблизи населенного пункта Новотошковское.

Подразделения ООС своевременно обнаружили боевиков и очередными огневыми средствами отбили атаку. В результате боевого столкновения противник понес потери и отступил. При этом, враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео с места наступления российских войск на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе.

Подробнее об агрессии России на Донбассе читайте в материале "Апострофа": Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится.

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