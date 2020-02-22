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Экс-глава МИД любил пострелять: всплыли резонансные детали гибели мужчины под Киевом

суббота, 22 февраля 2020, 11:14
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В сети появились подробности гибели предпринимателя Сергея Старицкого в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, оказалось, что он и экс-министр находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Об этом сообщает "Обозреватель".

В полиции сообщили, что стрельба произошла во время застолья. Одна из его участниц Марина К. сообщила, что компания выпивала с 15:00.

После женщина ушла в другую комнату отдыхать, а когда услышала выстрел, вернулась и увидела Старицкого с огнестрельным ранением в голову и пистолетом в руке.

Согласно информации источника, характер ранения и положение тела указывает на то, что предпринимателя могли убить. На момент прибытия сотрудников полиции Кожара находился в неадекватном состоянии.

Как сообщает "Дзеркало тижня", смерть наступила в результате стрельбы из пистолета Jericho 941 – наградного оружия экс-министра Кожары.

Отметим, что экс-министр Кожара любил пострелять, когда выпьет.

Как ранее сообщал "Апостроф", в России экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов покончил жизнь самоубийством прямо в зале заседания суда после вынесения приговора по делу о вымогательстве.

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