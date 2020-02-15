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В Европе зафиксировали первую смерть от китайского коронавируса

суббота, 15 февраля 2020, 13:34
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Во Франции умер 80-летний турист из Китая, который стал первой в Европе жертвой смертельного коронавируса, распространившегося с китайского города Ухань.

Об этом сообщает французский телеканал BFM TV, цитируя министра солидарности и здравоохранения Франции Аньес Бузин.

Как сказано в сообщении, китайский турист из провинции Хубэй находился во Франции с 16 января и был госпитализирован в специальную больницу со строгими мерами изоляции 25 января.

"Его состояние ухудшалось быстро, он находился в критическом состоянии в течение нескольких дней, находясь под пристальным медицинским вниманием", - сообщила подробности французский министр Аньес Бузин.

Спасти жизнь пациента французским медикам не удалось, он скончался в больнице.

Как сообщал "Апостроф", рейс с украинцами из охваченного коронавирусом Китая прибудет в Украину в среду, 18 февраля; всех эвакуированных граждан сразу же поместят в больницу на 14-дневную изоляцию

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