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Контакт с зараженными не нужен: ученые сделали тревожное заявление о распространении коронавируса

воскресенье, 23 февраля 2020, 09:30
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Фото: РБК

Китайские ученые подтвердили фекально-оральный механизм передачи коронавируса.

Об этом сообщает Bloomberg.

Инфекция остается в фекальных массах больных и может вместе с потоками воздуха переноситься на значительные расстояния, таким способом заражая других людей.

Также вирус может попадать в системы канализации. Предполагается, это может объяснять, почему на круизном лайнере Diamond Princess заразилось так много людей.

При этом пока что не установлено, как долго вирус может выжить вне организма.

Как ранее сообщал "Апостроф", по данным Всемирной организации здравоохранения, риск смерти от коронавируса увеличивается с возрастом.

Напомним, что в пятницу, 21 февраля, официальный представитель Минздрава Ирана заявил, что коронавирус COVID-19 мог распространиться во всех городах страны. В стране было подтверждено тринадцать новых случаев заболевания вирусом COVID-19, в результате чего общее количество инфицированных достигло 18.

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