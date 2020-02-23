В спецодежде и в пакетах: появилось необычное видео доставки еды в Новые Санжары

Появилось яркое видео передачи еды эвакуированным в санатории в Новых Санжарах, которые приехали туда из зараженного коронавируса Китая.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

На кадрах видно, как санитары, одетые в спецкостюмы завозят еду в санаторий, оставляя ее на санпропускнике.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский рассказал о прибывших из Китая гражданах, мерах предосторожности и опасность для украинцев. Гарант отметил, что ни в одной стране народ не устраивал протеста против прилета граждан из китайского Уханя. Все заботились о здоровье людей и радовались, что они наконец-то дома.

Напомним, в интернете посмеялись с народного бунта в Украине - люди протестовали против прилета украинцев из китайского Уханя.