Замеченные в Новых Санжарах "титушки" записали громкое обращение, видео

Три участника акций протестов в Новых Санжарах против размещения в городке эвакуированных из Уханя утверждают, что они не приезжие провокаторы, а местные жители.

Видео появилось на YouTube-канале "Полтавское ТВ".

"Мы местные жители. Мы никакие не титушки. Мы жители Новосанжарщины. Сами родом с Новых Санжар", - говорят они на видео, записанном на фоне Новосанжарской райадминистрации.

Один из них на видео говорит, что является участником боевых действий, на акцию протеста пришел "из интереса" и пробыл там только около часа.

Парни назвали свои имена, двое из них сообщили, что живут в Новых Санжарах,а еще один - в окрестном селе. Они утверждают, что не имеют никакого отношения к Кропивницкому, как пишут в соцсетях.

"В массовых беспорядках участия не принимали. Только привозили голодным людям пирожки, 30 штук с вареничной. Чтобы люди поели, пришли, стали, и за те полтора часа попали в кадр", - говорят парни.

Напомним, еще в день протестов в соцсетях стали появляться посты, в которых "разоблачали" некоторых из протестующих. Их авторы считают, что они не из Новых Санжар, а "понаехали" из других городов. В частности, из Кропивницкого и Кривого Рога.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский рассказал о прибывших из Китая гражданах, мерах предосторожности и опасность для украинцев. Гарант отметил, что ни в одной стране народ не устраивал протеста против прилета граждан из китайского Уханя. Все заботились о здоровье людей и радовались, что они наконец-то дома.