Кива эпично опозорился из-за поздравления с 23 февраля: опубликовано фото

Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива, недавно назвавший украинцев "тупым стадом", оскандалился с поздравлениями к 23 февраля.

Подробностями скандала поделились на Facebook-странице "Баба і кіт".

Так, в аккаунте показали эволюцию Кивы с поздравлениями с днем советской армии из года в год. В частности, в 2015 году он категорически отказался от поздравлений с этим праздником, а уже в 2020 году поздравляет с 23 февраля сам.

"П – принципиальность", - смеются в сети.

Как ранее сообщал "Апостроф", конфликт Ильи Киви с ветераном АТО, который закончился дракой в одном из ресторанов Киева, стал поводом для шуток в сети. Инцидент произошел в среду, 22 января, в киевском ресторане "Mоссо".