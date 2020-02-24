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Обсервация - это не карантин: глава Минздрава Скалецкая объяснила разницу

понедельник, 24 февраля 2020, 12:05
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По словам министра Зоряны Скалецкой, между понятиями "обсервация" и "карантин" имеются существенные различия, которые необходимо учитывать при оценке ситуации с коронавирусом в Украине.

Об этом, со ссылкой на Facebook Зоряны Скалецкой, пишет Еспресо.

"Хотела бы уточнить. Обсервация и карантин существенно отличаются. Карантин - это тот режим, который объявляется на зоне, на определенной территории, которая имеет значительное распространение заражения и где нужно контролировать передвижение людей", - приводит слова Скалецкой издание.

Как пишет издание со ссылкой на министра, в Украине не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, поэтому нельзя говорить о карантине, а люди, размещённые в санатории в Новых Санжарах, находятся там на обсервации, то есть под постоянным медицинским контролем в течение 14 дней, чтобы убедиться, что они не являются носителями вируса.

"Если мы говорим об обсервации, то это тогда, когда мы имеем здоровых людей, которые помещены в условия изоляции для постоянного медицинского наблюдения. Для того чтобы исключить распространение вируса", - объясняет Скалецкая.

Министр здравоохранения рекомендует пользоваться официальными источниками информации и не поддаваться панике.

"Просьба: сохраняйте спокойствие, пользуйтесь только проверенной информацией, которая находится на сайте Министерства здравоохранения. И будьте здоровы", - желает министр.

20 февраля украинцы и иностранцы, эвакуированные из китайской провинции Ухань, были помещены на двухнедельную обсервацию в Новых Санжарах. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая весь период обсервации также проведет в Новых Санжарах.

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