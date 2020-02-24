Ураган в Николаеве едва не обрушил многотонные краны: опубликовано впечатляющее видео

24 февраля многие области Украины накрыл мощный ураган, а в Николаеве он едва не снес краны, хотя ветер уже повалил пешеходный мост.

Видео непогоды опубликовали на YouTube-канале "Николаев ПОСТ".

На ролике видно как мощный ветер столкнул два 900-тонных крана. Они как пушинки врезались друг в друга.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, в сети появилось видео урагана, который бушует в Одессе и приводит в ужас местных жителей.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились новые фото и видео разрушений из-за бушующей непогоды на юге Украины, где ветром валит деревья и срывает крыши. Также ураган свирепствует и в других регионах, в частности в Тернопольской области.