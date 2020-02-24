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В СМИ рассказали о поставке в Новые Санжары гуманитарной помощи в виде профилактических препаратов

понедельник, 24 февраля 2020, 17:39
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В Новые Санжары доставили крупную партию противовирусных препаратов для профилактики - 1000 упаковок получила районная больница, еще 150 передано для использования в зоне обсервации.

Об этом сообщает информационный портал Грип.ua.

Так, фармацевтическая компания "Экофарм" обеспечила райцентр запасом лекарств для лечения и профилактики вирусных инфекций в ответ на просьбу главного врача Новосанжарской районной больницы Ольги Гири.

Ранее местные медики сообщали о высоком уровне заболеваемости гриппом и ОРВИ в районе. На фоне беспокойства местного населения выбором Новых Санжар для обсервации граждан, эвакуированных из Китая, профилактические меры вышли на первый план.

Препараты были доставлены на следующий день. Заместитель генерального директора НПК "Экофарм", доктор медицинских наук, экс-руководитель украинского Центра гриппа Александр Гриневич сообщил врачам новосанжарской больницы, что препарат "Протефлазид" может оказаться действенным в сложившейся ситуации. Препарат прошел докинг-исследования по действию на коронавирус COVID-19.

Ранее "Экофарм" получил результаты исследований, проведенных в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского, там пришли к выводу, что "благодаря механизму ингибирования синтеза вирус-специфических ферментов РНК-полимеразы и протеинкиназы, действующее вещество "Протефлазид" может ингибировать коронавирус COVID-19, поскольку этот вирус является РНК-содержащим".

По мнению главврача Ольги Гири, поставка противовирусного средства важна не только как инструмент профилактики и лечения, но и поможет успокоить население Новых Санжар. "Протефлазид" используют для групп риска – детей, пожилых людей и медперсонала.

150 упаковок препарата передали в санаторий, где содержатся эвакуированные из Уханя украинцы. По словам Александра Гриневича, противовирусная профилактика является обязательной и неотъемлемой частью карантинных мероприятий.

"Одной изоляции тут недостаточно, но мы не знаем, профилактируют ли содержащихся на карантине людей, и чем. Министерство здравоохранения не отреагировало на наше официальное предложение снабдить прибывших из Уханя средствами противовирусной профилактики. Поэтому мы сделали это сами, в виде гуманитарной помощи медицинскому персоналу, который обслуживает тех, кто находится на карантине", – подчеркнул Гриневич.

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