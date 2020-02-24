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В Украине готовятся принимать автобусы из охваченной коронавирусом Италии

понедельник, 24 февраля 2020, 21:04
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Во вторник, 25 февраля на Закарпатье пройдет заседание, где будут решаться вопрос о возвращении автобусов с украинскими работниками, которые приедут из Италии, где бушует коронавирус.

Об этом сообщает издание Mukachevo.net.

Отмечают, что в Украину из-за вспышки коронавируса в Италии начали возвращаться люди с заработков. Потому надо в срочном порядке предпринимать меры предосторожности, чтобы вирус не распространился в Украине.

Для участия в заседании в ОГА пригласили медиков, работников таможни и пограничников. Комиссия разберет следующие вопросы:

  • Состояние готовности сотрудников КПП на границе к выявлению лиц, у которых можно подозревать коронавирус COVID-2019.
  • Налаживание сотрудничества между сотрудниками контрольно-пропускных пунктов и медицинскими службами.

В ОГА утверждают, что на Закарпатье утвержден алгоритм действий врачей учреждений здравоохранения при обращении лиц с симптомами коронавируса. Также создано 5 медицинских групп экстренного реагирования в случае выявления лиц с симптомами острой респираторной болезни на КПП.

"Областная инфекционная больница определена заведением, где будут оказывать помощь больным коронавирусом; при необходимости будет развернут изолятор для контактных лиц. Есть 13 специально оборудованных автомобилей скорой помощи, в том числе оборудованными аппаратами искусственного дыхания", - говорится в сообщении.

По данным Rai News, количество погибших в результате вспышки коронавируса в Италии в понедельник, 24 февраля, выросло до шести человек.

Последней жертвой стала женщина в Ломбардии, которая была госпитализирована в Брешии из муниципалитета Крема. Она страдала онкологическим заболеванием.

Женщина стала пятой жертвой вируса в Ломбардии. Еще один человек скончался в Венето. Все погибшие в Италии - пожилые люди, которые имели проблемы со здоровьем.

Также 224 человека в стране заразились новым коронавирусом Covid-19. Италия - на третьем месте в мире по количеству случаев заражений после Китая и Южной Кореи.

Как сообщал "Апостроф", по последним данным, число жертв коронавируса достигло 2 592 человек.

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