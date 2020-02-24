Заявление Гончарука о наркотиках и ипотеке высмеяли забавной фотожабой

В сети высмеяли заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что ипотечные кредиты в Украине очень дорогие, поэтому чтобы их выплатить, украинцам надо торговать наркотиками или оружием.

Соответствующую карикатуру опубликовал в своем Telegram-канале политолог и блогер Алексей Голобуцкий.

Напомним, что такое заявление Гончарук сделал в эфире телеканала "Украина 24". Также он отметил, что правительство планирует снизить процент по ипотечному до 10.

Ранее "Апостроф" сообщал, что нардеп от партии "Слуга народа" Евгений Брагарь в прямом эфире посоветовал пенсионерке продать свою собаку, чтобы оплатить квитанцию за газ.

Также в сети бурно отреагировали на совет замглавы ОПУ Юлии Ковалив, как сэкономить на коммуналке. Чиновница предложила украинцам меньше открывать окна в квартирах.