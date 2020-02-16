Что бы мы без вас делали: в сети бурно отреагировали на совет замглавы ОПУ, как сэкономить на коммуналке

В сети бурно отреагировали на рекомендацию заместителя главы ОПУ Юлии Ковалив меньше открывать окна в квартирах и таким образом экономить на коммунальных услугах.

Своим мнением на этот счет пользователи делятся в соцсетях.

"Еще одна советчица. Просто "шедевры" собраны", "Спасибо, Кэп", "Что бы мы без вас делали??? Так и сидели бы с собаками в хижине, где открыты окна и жаловались на большие платежки за газ. А можно окна не открывать, собаками оплачивать. Что дальше? Не включать свет и лепить свечи с ушной серы? А вместо нити - кошачьи усы... " – не скрывая сарказма, пишут в сети.

Как информировал "Апостроф" ранее, в сети высмеяли цены на газ в Украине, которые указаны в новых платежках для населения.

Также в сети появилась забавная фотожаба на заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о снижении цен на коммунальные услуги.

Кроме этого, в субботу, 15 февраля сеть взорвалась колкими комментариями на предложение президента Украины Владимира Зеленского по совместному контролю украинско-российской границы с представителями ОРДЛО.