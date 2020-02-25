Людей призывают не выходить из дома: в Италии стремительно растет число жертв коронавируса, фото

Жертвами коронавируса COVID-19 в Италии, который охватил страну, стали уже семеро людей.

Об этом сообщает Ansa.

Шесть зараженных смертельным вирусом умерли в Ломбардии, а еще один человек - в Венето. Всего в Италии коронавирусом инфицированы 230 человек.

Из-за таких показателей в итальянских городах назревает паника - люди выстраиваются в очереди в аптеки, а во многих магазинах уже опустели продуктовые полки.

Россиянка Александра рассказала радиостанции "Говорит Москва", что в Ломбардии ситуация накалилась.

"Нам поступили аудиосообщения из коммуны, в которых говорится, что всем жителям рекомендуется оставаться дома и ни с кем не контактировать", - отметила она.

По словам женщины, были отменены все праздники и карнавалы, которые должны были состояться в ближайшее время. Транспортное движение остановилось, а людей не пускают и не выпускают из так называемой красной зоны.

"Элементарно я не могу добраться даже до аэропорта, чтобы вернуться домой", - сообщила женщина.

По данным издание "Обозреватель", в тех регионах, где много инфицированных, люди уже начали скупать продукты, чтобы лишний раз не выходить на улицы. Возле супермаркетов и возле касс образовываются длинные очереди.

Однако в остальных городах, таких как Рим или Флоренция, люди беззаботно гуляют по улицам, кое-где еще продолжается карнавал и ходят толпы туристов. Нет проблем в магазинах и аптеках.

В МОЗ Украины сообщили, что на пограничных постах при въезде в страну будут проводить температурный скрининг людей, которые возвращаются из Италии.

"В аэропортах все пассажиры прямых рейсов на въезд в Украину будут тщательно обследоваться. Сейчас из Италии принимается около 20 авиарейсов в неделю", - отметили в ведомстве.

Напомним, 25 февраля на Закарпатье пройдет заседание, где будут решаться вопрос о возвращении автобусов с украинскими работниками, которые приедут из Италии, где бушует коронавирус.

Как сообщал "Апостроф", Украина не готова к массовому распространению коронавируса, а в противодействии инфекционным заболеванием самое главное - готовность.