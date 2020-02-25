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Скандальные обыски у украинских киберактивистов: появились новые детали и фото

вторник, 25 февраля 2020, 20:57
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Появились детали обысков, которые правоохранители проводили у общественных активистов и соучредителей ОО "Украинский Кибер Альянс".

Об этом сообщает "Думская".

В ГУНП сообщают, что еще в октябре прошлого года неизвестные совершили несанкционированное вмешательство в информационные системы ООО "Международный Аэропорт "Одесса".

По данным издания на табло аэропорта внезапно появилась надпись "Fuck you Greta".

По этому факту было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

"У фигурантов продолжаются санкционированные обыски, в ходе которых изымается техническое оборудование, с помощью которого, вероятно, совершалось это преступление. Все изъятое будет направлено на экспертизу", - отмечают в ГУНП.

В свою очередь активисты "Кибер Альянса" говорят, что появление надписи на табло терминала – всего лишь проверка системы аэропорта на пробелы в системе кибербезопасности. На эти пробелы они и хотели обратить внимание в СНБО и СБУ.

"Мы считаем обыски давлением и политическим преследованием. А еще это можно рассматривать как проявление огромной личной обиды правоохранителей через системное выявление ребятами факапов в работе государственных органов, в т.ч. киберполиции", - отмечает блогер Игорь Бигдан.

Прокомментировали случившееся и в одесском аэропорту.

"По факту вмешательства мы обратились в правоохранительные органы для защиты наших прав и оказали необходимую информацию, чтобы выявить нарушителей. По последним данным, в настоящее время полиция существенно продвинулась в расследовании этого дела. Мы твердо убеждены, что методы, которые выбрали нарушители, были недопустимы и незаконны", - говорится в сообщении.

В компании заявили что у сотрудников изъяли абсолютно всю технику. Размер убытков, пока устанавливается.

Киберэксперт Андрей Перевезий рассказал, что обыск у него уже закончился.

Как сообщал "Апостроф", 24 февраля сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыски на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Украинская бронетехника".

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