В сети всплыли неожиданные подробности про украинку, которая из-за собаки осталась в Китае

В сети рассказали интересное о украинке Анастасие Зинченко, которая застряла в китайском Ухане из-за запрета взять на борт самолета свою собаку.

Об этом сообщает канал "Сэтапыпрокитай" который ведет студентка Татьяна Корянова.

С автором канала связалась студентка одного из университета Уханя, которая пожаловалась, что их не выпускают за территорию кампуса и у них нет возможности купить еды, точнее, они имеют возможность питаться только в столовой, но это иногда сложно, потому что там только китайская еда.

Оказалось, что доставить еду им может только официальная организация, посольство Украины, но они пока не вышли на связь.

Корянова спросила, почему в соцсетях у Зинченко, были огромные пакеты с продуктами, которые ей доставило посольство.

"Оказалось, что эти две девушки знакомы, и героиня эвакуации знает, что в Ухане остаётся много украинцев, которым также нужна помощь, но она ни разу не упомянула об этом на своей странице в социальных сетях, также вчера Настя удалилась из всех групп, где состоят украинцы из Уханя, потому что у неё потребовали объяснений, почему по чатам ходит ее qr код с просьбой о передаче денег. Мне очень плохо от несправедливости, очень не по себе, что положительный герой милой истории оказался антагонистом, заботящийся лишь о себе", - написала она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинка Анастасия Зинченко, которая из-за запрета взять на борт самолета свою собаку осталась в китайском городе Ухане, который стал центром распространения опасного коронавируса, приехала в Китай из Херсона и работала в модельном бизнесе.