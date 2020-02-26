Появилось фото молодого бойца ВСУ, подорвавшегося на мине на Донбассе

Погибший утром в среду, 26 февраля, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве украинский военнослужащий Дмитрий Гринь чуть более года служил по контракту старшим водителем мотопехотного отделения и был жителем города Шостки (Сумская область).

Об этом сообщил мер города Николай Нога на своей Facebook-странице, опубликовав фото бойца.

"Сегодня Шостка понесла еще одну потерю - на фронте героически погиб житель нашего города Дмитрий Гринь, 1992 года рождения. После окончания школы № 5 Дмитрий учился в ВПУ-19. Начиная с января 2019 молодой человек проходил службу по контракту в рядах Вооруженных сил Украины. Служил старшим водителем мотопехотного отделения", - сообщил подробности о погибшем городской председатель Шостки.

Мер города от имени всех жителей выразил глубокие соболезнования семье Дмитрия Гриня, который погиб во время выполнения боевых задач в районе проведения ООС.

Как ранее сообщал "Апостроф", украинские военные в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе нанесли мощный удар по позициям боевиков, которые обстреливали их из запрещенных Минскими соглашениями видов вооружения.