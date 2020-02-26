На Донбассе трагически погиб украинский военный: появились подробности

На Донбассе утром в среду, 26 февраля, погиб украинский военнослужащий.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Максим Праута, поделившись подробностями трагедии.

"К большому сожалению, утром в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военнослужащий Объединенных сил", - заявил он.

Как сообщал "Апостроф", в зоне боевых действий на Донбассе двое украинских военных подорвались на мине - трагедия произошла вблизи Новотроицкого.

Также 7 ноября 2019 года при обстреле боевиками автомобиля "Урал" погиб 23-летний боец Герман Бродников. Незадолго до смерти он планировал уйти в небольшой отпуск и жениться. Похоронили молодого бойца в Чугуеве.

Помимо этого, в госпитале Днепра пришел в сознание 22-летний украинский военнослужащий, который получил тяжелое ранение головы в Зайцево.