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На Донбассе трагически погиб украинский военный: появились подробности

среда, 26 февраля 2020, 13:51
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На Донбассе утром в среду, 26 февраля, погиб украинский военнослужащий.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Максим Праута, поделившись подробностями трагедии.

"К большому сожалению, утром в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военнослужащий Объединенных сил", - заявил он.

Как сообщал "Апостроф", в зоне боевых действий на Донбассе двое украинских военных подорвались на мине - трагедия произошла вблизи Новотроицкого.

Также 7 ноября 2019 года при обстреле боевиками автомобиля "Урал" погиб 23-летний боец Герман Бродников. Незадолго до смерти он планировал уйти в небольшой отпуск и жениться. Похоронили молодого бойца в Чугуеве.

Помимо этого, в госпитале Днепра пришел в сознание 22-летний украинский военнослужащий, который получил тяжелое ранение головы в Зайцево.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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