Сидят без работы, не за что жить: украинец рассказал о печальной ситуации в Китае из-за коронавируса

В Китае, где введены карантинные мероприятия из-за коронавируса, местные жители вынуждены находиться дома без средств к существованию, поскольку большинство предприятий временно закрыты.

Об этом в комментарии "Апострофу" рассказал украинец Алексей, который прилетел из Китая транзитом через Германию.

Он уточнил, что в разных городах социальная ситуация и настроения людей отличаются, например, в туристическом Шанхае среди населения нет такой тревоги, как в традиционно промышленных городах, где люди стараются даже не общаться друг с другом и где запрещается ходить без масок.

"В Шеньчжене было строже, это рядом с Гуанчжоу и Гонконгом. Там люди были более встревожены, видно, что боятся. В Шанхае более спокойны, уверены, что государство держит все под контролем, никто не переживает за маски, не держит сумасшедшую дистанцию друг от друга. Все знают, что всех везде проверяют. Большой нюанс, что все сидят без работы. Китайцы народ такой, живут на то, что зарабатывают, у многих тяжёлая ситуация в плане финансов и их это сильно напрягает", - рассказал украинец.

Также Алексей отметил, что большинство иностранцев добровольно вылетают из Китая на доступных рейсах, в частности, он сам решил покинуть страну в связи с тем, что ему продлили отпуск.

"Многие иностранцы уехали с концами, кто-то на передержку. У меня отпуск должен был быть две недели, но появился коронавирус, и я остался ещё на две недели в Индонезии, вернулся в Шанхай, разобрался с документами и финансы ещё позволили поехать в Украину", - рассказал украинец.

Ранее Алексей в комментарии "Апострофу" рассказал о карантинных мерах в отдельных городах Китая.

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