В Украине пояснили, кому больше и меньше всего грозит заразиться коронавирусом

Самые высокие риски в случае заболевания коронавирусом COVID-2019 есть у людей, которые находятся в возрастной группе старше 80 лет.

Об этом сообщается на официальном сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"По результатам моделирования в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. Для 40-49-летних – соответственно 0,3%; для 50-59-летних – 1,3%; для 60-69-летних –3,4%, для 70-79-летних – 7,8%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%", – говорится в сообщении.

Кроме того, в зоне риска находятся люди, страдающие заболеваниями дыхательной системы и диабетом.

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