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Загадочная гибель известного бизнесмена в Киеве: появились фото и новые подробности

среда, 26 февраля 2020, 17:16
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Бизнесмен Леонид Вульф, которого нашли мертвым в его квартире 25 февраля, в последние месяцы искал людей, которые украли у него деньги и испытывал серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на свои источники.

Так, в конце 2019 года неизвестные выкрали из квартиры Вульфа на ул. Городецкого в Киеве 200 тысяч долларов, и тот решил вести расследование параллельно с полицией.

"Его охраняли бывшие "чекисты". Куда потом исчезли - неизвестно. Нет сомнений, что Вульф, учитывая его связи, в том числе и криминальные, мог по-другому найти преступников и деньги. Однако он решил действовать по закону. Вульф обещал полицейским отдать половину, если те найдут преступников и деньги", – рассказал источник журналистам.

Также он добавил, что у бизнесмена по всем симптомам было онкологическое заболевание, из-за чего он часто чувствовал себя плохо.

Согласно сведениям журналистов, на месте смерти Вульфа было найдено сразу две предсмертных записки, одна из которых была разорвана. Его нашли с простреленной головой и пистолетом-пулетеметом "Скорпион" в руке. Откуда у него оружие – близкие ответить не смогли.

Согласно информации издания, Вульф был выходцем из криминальных кругов Кривого Рога, которого обвиняли в денежных махинациях в Европе. Его имя всплывало в мафиозном скандале в Испании по делу отмывания денег через недвижимость и офшоры. Якобы Вульф был участником схемы. В 90-х он торговал металлом с "Криворожстали", где у него возник конфликт с местными бандитами - братьями Горпинич. Позже одного из братьев убили в ходе разборки, за что Вульф был задержан, но потом его выпустили. Через несколько месяцев в пруду в Кривом Роге нашли тело второго брата Горпинича. Также известно, что Вульф отбывал наказание в тюрьме в Израиле, его обвиняли в двойном убийстве в 1995 году.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве прощались с бизнесменом Сергеем Старицким, которого нашли мертвым в доме бывшего министра иностранных дел.

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