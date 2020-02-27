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Коронавирус расползается по миру: новые данные о жертвах, зараженных странах и ситуации в Китае

четверг, 27 февраля 2020, 08:58
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Фото: Слово и дело

В разных странах мира начинают все больше фиксировать случаи заболевания коронавирусом COVID-2019, а также растет смертность.

Об этом сообщают в Telegram-канале Daily Storm.

За день, 26 февраля, зараженных новым вирусом выявили еще в десяти странах мира: Бразилии, Пакистане, Швеции, Норвегии, Греции, Румынии, Алжире, Дании, Грузии и Эстонии. Таким образом новый тип вируса распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. Всего случаи заражения отмечены более чем в 30 странах:

  • Под удар попали страны Европы, Азии и Латинской Америки;
  • В Пакистане обнаружили два первых случая заражения коронавирусом;
  • Первый случай заболевания подтвердили в Северной Македонии;
  • В Норвегии Министерство здравоохранения также впервые зафиксировало COVID-19;
  • Инфекция добралась и до Латинской Америки. Первое заражение зафиксировали в Бразилии;
  • О первом пациенте с коронавирусом объявили и в Грузии. Мужчина прибыл в страну из Ирана через Азербайджан;
  • Первые случаи заболевания подтвердили в Дании и Эстонии.

В целом зафиксировано 82 164 случая заражения, 2801 человек скончался. По другим данным, умерли 2744 человека.

По информации Nationalpost, в Дании вирусом заразился мужчина, который вернулся с лыжного отпуска в Италии. Мужчину изолировали в его доме.

Тем временем в Китае за сутки, 26 февраля, от коронавируса умерли 29 человек. Это самый низкий показатель, начиная с 30 января.

В Южной Корее за сутки заразилось 449 человек. Причем, это больше, чем в Китае. Теперь в этой стране 1595 заболевших и 12 умерших.

В Италии зафиксировано 400 заражений (+88) и 12 смертей (+1), в Японии -186 и 3, в Иране - 139 и 19.

Как сообщал "Апостроф", в Грузии и Бразилии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом, а в Германии объявили о начале эпидемии.

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