Коронавирус расползается по миру: новые данные о жертвах, зараженных странах и ситуации в Китае

В разных странах мира начинают все больше фиксировать случаи заболевания коронавирусом COVID-2019, а также растет смертность.

Об этом сообщают в Telegram-канале Daily Storm.

За день, 26 февраля, зараженных новым вирусом выявили еще в десяти странах мира: Бразилии, Пакистане, Швеции, Норвегии, Греции, Румынии, Алжире, Дании, Грузии и Эстонии. Таким образом новый тип вируса распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. Всего случаи заражения отмечены более чем в 30 странах:

Под удар попали страны Европы, Азии и Латинской Америки;

В Пакистане обнаружили два первых случая заражения коронавирусом;

Первый случай заболевания подтвердили в Северной Македонии;

В Норвегии Министерство здравоохранения также впервые зафиксировало COVID-19;

Инфекция добралась и до Латинской Америки. Первое заражение зафиксировали в Бразилии;

О первом пациенте с коронавирусом объявили и в Грузии. Мужчина прибыл в страну из Ирана через Азербайджан;

Первые случаи заболевания подтвердили в Дании и Эстонии.

В целом зафиксировано 82 164 случая заражения, 2801 человек скончался. По другим данным, умерли 2744 человека.

По информации Nationalpost, в Дании вирусом заразился мужчина, который вернулся с лыжного отпуска в Италии. Мужчину изолировали в его доме.

Тем временем в Китае за сутки, 26 февраля, от коронавируса умерли 29 человек. Это самый низкий показатель, начиная с 30 января.

В Южной Корее за сутки заразилось 449 человек. Причем, это больше, чем в Китае. Теперь в этой стране 1595 заболевших и 12 умерших.

В Италии зафиксировано 400 заражений (+88) и 12 смертей (+1), в Японии -186 и 3, в Иране - 139 и 19.

Как сообщал "Апостроф", в Грузии и Бразилии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом, а в Германии объявили о начале эпидемии.