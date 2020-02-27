Коронавирус все ближе к Украине: в Польше подтвердили первый случай заражения

В Польше подтвердили первый случай заражения коронавирусом из Китая - его подхватила 25-летняя девушка.

Об этом сообщает местный сайт Express Ilustrowany.

Девушка из города Лодзь провела месяц в Таиланде. В Польшу она вернулась 22 февраля, у нее было плохое самочувствие.

Отмечается, что тест на коронавирус показал положительный результат, инфицированную проверяют.

Как сообщал "Апостроф", ранее в КНР заявили, что коронавирус COVID-19, случаи заражения которым наблюдаются более чем в 30 странах, мог зародиться за пределами Китая.

Также стало известно, что коронавирус подхватила украинка в Италии. Девушка 15 февраля приехала из провинции Кремона в Монтано-Антилии, где живут ее родители. Состояние ее здоровья не критическое, ее госпитализировали.