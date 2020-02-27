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Коронавирус мог "зародиться" не в Китае: появилось неожиданное заявление

четверг, 27 февраля 2020, 10:27
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Фото: Фокус

Коронавирус COVID-19, случаи заражения которым наблюдаются более чем в 30 странах, мог появиться за пределами Китая.

Об этом сообщает ресурс CGTN, ссылаясь на слова главы специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшаня.

"Когда мы делаем прогнозы и строим догадки относительно эпидемии, в первую очередь принимаем во внимание Китай и не рассматриваем другие государства", - подчеркнул он.

По словам Наньшаня, вспышки эпидемии возникают и за пределами Китая, но источник нового типа коронавируса до сих пор остается неясным.

Главы спецкомиссии отметил, что китайские специалисты еще не выяснили, существовал ли этот тип вируса раньше. Ко всему прочему он поставил под сомнение информацию о так называемом промежуточном хозяине вируса.

Отмечают, что в начале февраля специалисты Южно-Китайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства Линнань-Гуандун заявили, якобы вероятным промежуточным хозяином COVID-19 является животное панголин. Изучив около тысячи образцов генетического материала, они выяснили, что геномная последовательность коронавируса, которым заразились панголины, на 99 процентов идентична геному вируса у людей.

Чжун Наньшань заявил, что Китай справится с эпидемией коронавируса COVID-19 до конца апреля.

Как сообщал "Апостроф", в Грузии и Бразилии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом, а в Германии объявили о начале эпидемии.

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