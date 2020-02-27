Протесты в Новых Санжарах: появились неожиданные данные о нападавших на автобусы с камнями, видео

Самыми активными протестующими против приезда эвакуированных украинцев из Китая были женщины.

Об этом сообщают в Telegram-канале PavlovskyNews.

В сети появилось видео бунта, где заметили неожиданный поворот: кидали камни в окна автобуса с эвакуированными людьми женщины.

Также автор видео уточняет: в Новых Санжарах железнодорожного переезда нет. Потому бунт происходил на подъезде, в нескольких километрах от города.

Как сообщал "Апостроф", пятерым людям сообщено о подозрении в причастности к массовым беспорядкам в Новых Санжарах, причиной которых стало поселение эвакуированных из Китая украинцев в местном санатории.

Подробнее о причинах ЧП в Новых Санжарах читайте в материале "Апострофа": Средневековье или провокация врагов Украины: кто организовал "Уханьский позор".