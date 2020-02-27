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В НАДУ рассказали, как избавиться от "тендерных троллей" в дорожном строительстве

четверг, 27 февраля 2020, 15:19
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В Украине вскоре должна появиться методика подготовки и проведения тендеров на ремонт и строительство дорог, соответствующую документацию готовит "Укравтодор". Она позволит установить единые правила для всех заказчиков и участников дорожного строительства, а также избавиться так называемых "тендерных троллей" (компаний, которые подают много необоснованных жалоб в АМКУ и срывают тендеры) и коррупции.

Об этом в интервью "ZN.ua" рассказал президент Национальной ассоциации дорожников Украины Тарас Сиротинский.

"Несмотря на освоение ежегодно миллиардов гривен на дорожное строительство, мы не имеем четкой методики проведения закупок в дорожной отрасли, которая стандартизировала бы наборы документов, требования к заказчикам и участникам. На это указывали международные партнеры, вписывая этот пункт в рекомендации по повышению эффективности отрасли", - отметил он.

По словам Сиротинского, нужно на законодательном уровне закрепить четкое определение понятий "дискриминации" и "аналогичности", и других, которые используются "троллями" для срыва тендеров и установить ответственность участников за нарушение требований законодательства и срыв тендерных процессов.

Новая методика "Укравтодора", по его мнению, создаст единый подход к способам подтверждения соответствия участников тендеров квалификационным критериям всей дорожной отрасли.

"Его сейчас нет, каждый заказчик выписывает требования как умеет. Это благодатная почва для "троллей" и коррупции. Понимаем, что невозможно развернуть масштабное дорожное строительство, когда на рынке "троллей" десятки", - отметил Сиротинский.

Он выразил надежду, что документ позволит избавиться в тендерной документации от условий, выписанных под конкретных участников.

"Появятся прозрачные обязательные требования, таких как наличие измерительной лаборатории, способность выполнять контроль качества стройматериалов, изделий и конструкций, наличие сертификата на систему качества ISO (ГОСТ) 9001, наличие транспортной схемы и прочее... Появится принят принцип "проектирование-строительство-обслуживание", когда все работы, начиная с проектирования, строительства и эксплуатации будет выполнять одна организация. Такой подход позволит минимизировать потенциальные риски и затраты на собственно ремонт/строительство и дальнейшее гарантийное обслуживание. По такой модели реализуются проекты международных финансовых организаций (МБРР, ЕБРР, СИБ) в европейских странах, в том числе, и в Украине. Но, к сожалению, процедура не имплементирована в отечественное законодательство", - отметил президент НАДУ.

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