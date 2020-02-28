Появилась забавная фотожаба на первый случай коронавируса в Беларуси

В сети фотожабой высмеяли якобы строительство посреди Минска (Беларусь) такой больницы, как строили в Ухане за 10 дней для зараженных коронавирусом.

Картинку опубликовали в Telegram-канале "Беларусь головного мозга".

На изображении с помощью фотошопа в центре Минска нарисовали строительную площадку, где якобы работают краны и начинается строительство больницы - так оно проходило в китайском городе Ухань.

Также в сети написали и фейковую информацию, что инфекционное медучреждение для зараженных коронавирусом будет готово за 4 дня.

Как ранее сообщал "Апостроф", больница для зараженных коронавирусом в Китае, которую построили за 10 дней, начала разрушаться, но речь идет о модульном сооружении, еще не переданном в эксплуатацию.