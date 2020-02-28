В Киеве звонком о минировании фактически сорвали "форум мечтателей" - СМИ

Во Дворце спорта, во время проведения Dream BIG Forum 27февраля поступило сообщение о якобы минировании Дворца, в итоге, Форум был фактически сорван.

Об этом пишет УНИАН.

Журналисты отмечают, что этому предшествовала акция протеста: ко Дворцу спорта собрались митингующие, которые были против проведения в Киеве подобного Форума. После начала мероприятия появилось сообщение о минировании и состоялась эвакуация людей. Посетители форума не скрывали разочарования из-за инцидента, поскольку билет на Форум стоил в среднем 6500 грн.

"Этот мир создали мечтатели. Безумцы, в чьи мечты никто не верил. – писали организаторы мероприятия - Но всё то великое, чем мы восторгаемся, было когда-то чьей-то мечтой".

Как анонсировали организаторы форума, 27 февраля 2020 года основатель TaryanGroup Артур Мхитарян собрал на одной сцене Дворца Спорта "больших мечтателей".

"Они создавали масштабные проекты, ставили спортивные рекорды, строили невероятные здания и своим творчеством вдохновили тысячи людей" - говорилось в анонсе.

Среди топ-спикеров: Артур Мхитарян, основатель TaryanGroup; Роберт Грин, автор мировых бестселлеров, среди которых "48 законов власти"; Ахмед Бин Байат, бизнесмен и государственный деятель; Алла Клименко, ведущий лайф-тренер, коуч, мотивационный спикер; Ярослава Гресь, сооснователь GresTodorchukPR; Андрей Федорив, предприниматель, маркетолог, основатель FEDORIVGroup; Леонид Кравчук, первый президент Украины; Александр Усик, абсолютный чемпион мира по боксу.

Ведущая Форума – Маша Ефросинина. Идея DreamBIGForum состояла в том, чтобы спикеры поделились своими мечтами, знаниями и мотивацией к новым свершениям, вдохновением и навыками, чтобы зажигать других и помочь приблизиться к своей мечте.

"Потому что мир меняют люди, которые мечтают и верят, что могут его изменить!" - считают организаторы.

Правоохранители проводят следственные действия по факту сообщения о минировании.