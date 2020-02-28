Коронавирус захватил новые страны: в ВОЗ дали неутешительный прогноз

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила оценку риска распространения эпидемии коронавируса до "очень высокого".

Об этом на брифинге заявил глава организации Тедрос Адан Гебреисус.

По его словам, на данный момент риск распространения коронавируса в мире является очень высоким.

"Наши эпидемиологи постоянно следят за этими событиями, и теперь мы повысили нашу оценку риска распространения и риска воздействия Covid-19 до очень высокого на глобальном уровне" - сказал Гебреисус.

При этом глава ВОЗ отметил, что несмотря на эпидемии коронавируса в некоторых странах, происхождение большинства случае заболевания можно проследить.

Новые случаи заражения зафиксированы в Мексике и Исландии. Кроме того, 28 февраля о первых случаях заражения на своей территории объявили также Нигерия и Новая Зеландия.

Нигерия стала первой страной к югу от пустыни Сахара, в которой зарегистрировали заражение. Вирус обнаружили у итальянца, прилетевшего в Лагос из Милана.

Первому заболевшему в Новой Зеландии за 60. Имя, пол и национальность этого человека не называются. Известно, что инфицированный прилетел из Ирана и сейчас находится на карантине в больнице города Окленд.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга самоизолировался на две недели, вернувшись из поездки в Китай, где он встретился с Си Цзиньпином. Баттулга стал первым главой государства, посетившим Китай после начала вспышки Covid-19.

Как сообщалось ранее, случай заболевания коронавирусом подтвердили в странах-соседках Украины: Беларуси, Грузии, Румынии и Литве.

Напомним, подробнее о рисках появления коронавируса в Украине читайте в материале "Апострофа": Против Украины было совершено преступление и сейчас мы бессильны перед коронавирусом - доктор медицинских наук.