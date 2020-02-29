Украина с 1 марта вводит новое требование для поездок в Россию

С 1 марта украинцы не смогут ездить в России по внутренним документам, паспортам или свидетельствам о рождении.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Для выезда в России начиная с этой даты понадобится заграничный паспорт.

При этом, граждане Украины, которые ранее выбыли за границу по внутренним удостоверениям личности, смогут вернуться по этим документам.

"Такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении, учитывая низкую степень защиты этих документов. Уменьшится вероятность незаконно вывезенных несовершеннолетних украинцев за границу, ведь отсутствие фото на свидетельствах о рождении не позволяет установить принадлежность документа конкретному ребенку", – сказано в сообщении.

Пограничники рассказывают, что во время оформления лица с внутренним паспортом инспектор тратит гораздо больше времени, чтобы внести в базу данных информацию о человеке и документе, а при оформлении лица с загранпаспортом вся эта информация автоматически считывается специальным устройством.

Государственная пограничная служба рекомендует гражданам Украины, которые после 1 марта планируют пересекать российско-украинскую границу, заблаговременно позаботиться о подготовке документов.

В то же время пограничники отмечают, что "не следует рассматривать это сообщение как рекомендацию посетить Российскую Федерацию, ведь украинский паспорт позволяет безвизово посещать многие другие страны".

Как ранее сообщал "Апостроф", в Украине собираются ввести заграничный "паспорт в смартфоне", то есть электронный документ, подтверждающий личность, по которому можно будет выехать за границу.