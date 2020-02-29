Украинский снайпер убил разведчика боевиков по кличке "Кабан": фото

В среду, 26 февраля, на Донбассе ликвидировали опасного боевика, который воевал за ДНР-ЛНР на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Necro Mancer в Twitter.

Украинский снайпер ликвидировал 35-летнего Дмитрия Свинарчука с позывным "Кабан".

Боевик родом из Перевальского района Луганской области, но воевал на стороне российских наемников.

Как сообщал "Апостроф", 24 февраля скончался 45-летний боевик так называемой ДНР, который занимал должность "лейтенанта".

Также, в сети появилась информация о смерти юного боевика группировки ДНР на Донбассе из России, известного по кличке "Толстый".

Кроме того, 26 февраля в зоне действия Операции Объединенных сил в Луганской области боевики так называемой ЛНР понесли потери. Военный автомобиль УАЗ боевиков "столкнулся с ПТУРом". ПТУР принадлежал бойцам 93-й ОМБр "Холодный Яр".