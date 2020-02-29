Зрада и перемога: в сети показали фото необычного "героя парковки" в Киеве

В сети опубликовали интересное фото с героем парковки, который вынужденно припарковался на тротуаре.

Об этом сообщает Kyiv LIVE в Telegram.

"Измена и победа в одном посте. Классно что электромобилей становится все больше. Также появились зарядные станции. Но, стоит прямо на тротуаре, оставив немного места для прохода пешеходов", - говорится в сообщении.

Автор показал фото зарядной станции для электромобилей, которая расположена прямо на тротуаре, а для того, чтобы ею воспользоваться нужно автомобиль парковать на пешеходной части дороги.

Как сообщал "Апостроф", на парковке "Мост-сити" в городе Днепре разгневанная чем-то девушка расписала автомобиль Porsche нецензурными словами.

Также, в Голосеевском районе столицы местным жителям не понравилось, как водитель припарковал свой автомобиль. В отместку они измазали машину фекалиями.

Ранее в Киеве очередного "героя парковки" жестоко наказали за то, что его транспортное средство мешало проезду мусоровоза, из-за чего мусорные баки во дворе жилых домов были переполнены.