Горы снега и минус 10: появилось яркое фото из Карпат в первый день весны

В сети появилось яркое зимнее фото заснеженных Карпат в первый день весны, 1 марта.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 8:30 01.03.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно. Ветер северо-западный 20 м/с. Температура воздуха -10°С", - говорится в сообщении.

Зима в Украине была бесснежной, лишь кое-где падал снег. Однако в Карпатах до сих пор много снега и можно насладиться зимними красками, которых так не хватало украинцам.

Как сообщалось ранее, в сети показали фото весны, которая во второй половине февраля пришла в Украину.

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