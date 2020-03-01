RU  UA  EN

воскресенье, 1 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

1 марта

01:22
Лень проехать 5 метров: в сети показали фото "героя парковки" в Харькове
00:12
Прототип корабля Илона Маска взорвался на испытаниях: опубликовано видео
00:09
Слетел с дороги в канал: в Киеве произошла серьезная авария, фото с места

29 февраля

23:46
Появилось "мощное" фото учений бойцов ВСУ, снятое с высоты птичьего полета
23:13
Оторвало руку: в Днепре произошло серьезное ЧП с ребенком
20:45
Боевики обстреляли КПВВ на Донбассе: несколько бойцов ВСУ ранены
20:13
В Киеве произошло жуткое лобовое ДТП: есть жертвы, много пострадавших, фото и видео с места
18:32
Леся Никитюк показала, как правильно позировать на отдыхе: фото Lime
18:00
Рыбаки, захваченные в Азовском море, вернулись в Украину: фото и видео
17:29
"Тартак" после ухода Положинского продолжит свою деятельность - группа нашла нового вокалиста Lime
17:00
Идут в Москву изгонять Путина: сети повеселило видео странной военной акции в России
16:51
В Украине не будут работать банкоматы Приватбанка и "Приват24": названы дата и причина
Все новости

Лень проехать 5 метров: в сети показали фото "героя парковки" в Харькове

воскресенье, 01 марта 2020, 01:22
переглянути новину українською

В Харькове заметили водителя-нарушителя, который оставил свой автомобиль на тротуаре.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Ху*вый Харьков".

Без зазрения совести водитель припарковал свой внедорожник прямо посреди пешеходной зоны и пошел по своим делам.

"Ху*вый инвалид припарковался на Чернышевского на тротуаре, хотя парковка в 5 метрах за углом", - написали в сети и опубликовали фото авто-хама.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали интересное фото с "героем парковки", который вынужденно припарковался на тротуаре. Автор показал фото зарядной станции для электромобилей, которая расположена прямо на тротуаре, а для того, чтобы ею воспользоваться нужно автомобиль парковать на пешеходной части дороги.

Однако киевляне продолжают активно бороться с "героями парковки", которые оставляют свои транспортные средства в неположенных местах, тем самым создавая неудобства для пешеходов и автомобилистов.

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

В Украину идет теплая весна: синоптики пообещали рекордные температуры

Прощай эпоха "благо­дар­ности": как украинцы будут лечиться с 1 апреля

Какой там коронавирус: грипп в Украине убил уже десятки людей - как уберечься

Украинцы в Италии боятся, что их забросают камнями на Родине - активистка из Рима

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: