Лень проехать 5 метров: в сети показали фото "героя парковки" в Харькове

В Харькове заметили водителя-нарушителя, который оставил свой автомобиль на тротуаре.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Ху*вый Харьков".

Без зазрения совести водитель припарковал свой внедорожник прямо посреди пешеходной зоны и пошел по своим делам.

"Ху*вый инвалид припарковался на Чернышевского на тротуаре, хотя парковка в 5 метрах за углом", - написали в сети и опубликовали фото авто-хама.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали интересное фото с "героем парковки", который вынужденно припарковался на тротуаре. Автор показал фото зарядной станции для электромобилей, которая расположена прямо на тротуаре, а для того, чтобы ею воспользоваться нужно автомобиль парковать на пешеходной части дороги.

Однако киевляне продолжают активно бороться с "героями парковки", которые оставляют свои транспортные средства в неположенных местах, тем самым создавая неудобства для пешеходов и автомобилистов.