В Киеве соседи наказали наглого "героя парковки": в сети показали видео

Киевляне продолжают активно бороться с "героями парковки", которые оставляют свои транспортные средства в неположенных местах, тем самым создавая неудобства для пешеходов и автомобилистов.

Очередной такой случай произошел в одном из киевских дворов, сообщает в социальных сетях паблик dtp.kiev.ua.

Так, недовольные пешеходы положили на капот транспортного средства пакет с мусором, тем самым отомстив владельцу автомобиля за его хамское поведение.

Напомним, что народные депутаты Верховной Рады подготовили проект о существенном увеличении штрафов за нарушения ПДД, обновят наказания как за превышения скорости, так за разговоры по телефону за рулем.

Также "Апостроф" сообщал, что в понедельник, 24 февраля, в столице эвакуатор забрал припаркованный не по правилам автомобиль, однако в нем находились дети.