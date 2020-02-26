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В Киеве соседи наказали наглого "героя парковки": в сети показали видео

среда, 26 февраля 2020, 00:19
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Киевляне продолжают активно бороться с "героями парковки", которые оставляют свои транспортные средства в неположенных местах, тем самым создавая неудобства для пешеходов и автомобилистов.

Очередной такой случай произошел в одном из киевских дворов, сообщает в социальных сетях паблик dtp.kiev.ua.

Так, недовольные пешеходы положили на капот транспортного средства пакет с мусором, тем самым отомстив владельцу автомобиля за его хамское поведение.

Напомним, что народные депутаты Верховной Рады подготовили проект о существенном увеличении штрафов за нарушения ПДД, обновят наказания как за превышения скорости, так за разговоры по телефону за рулем.

Также "Апостроф" сообщал, что в понедельник, 24 февраля, в столице эвакуатор забрал припаркованный не по правилам автомобиль, однако в нем находились дети.

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