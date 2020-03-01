Морозы до -14 и метель: синоптик обескуражил прогнозом на март в Украине

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в марте 2020 году в Украине будет совсем не весенней.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на 24 канал.

"В марте вернется зима. Будет холодно, морозы достигнут -12 ...– 14 ...– 17 градусов. Настоящая весна придет только с 24 числа", – рассказал синоптик.

По его словам, март начнется в Украине с плюсовой температуры. Первую неделю столбики термометров покажут +7 +8 градусов тепла. Однако, в части областей возможны дожди.

Уже с 9-10 марта погода резко ухудшится и придут морозы. Температура воздуха каждый день будет опускаться на несколько градусов, вероятные дожди с мокрым снегом.

Холоднее всего будет 14-17 марта. Морозы в Украине достигнут отметки -12-14 градусов, возможны снегопады, метели и гололедица на дорогах. С 20 марта температура воздуха поднимется до -7..-8 градусов, но каждый день будет падать снег. В целом холодная погода задержится до 23 марта.

Потепление начнется по всей стране с 25 марта. Температура воздуха устойчиво перейдет к плюсовым отметкам. Так, с 25 по 29 марта столбики термометров поднимутся до +3 +7 градусов, а 30-31 марта – до +11 +12 градусов тепла.

В то же время Укргидрометцентр сообщает, что средняя месячная температура марте предполагается на уровне +1 +7 градусов тепла, на 2-3 градуса выше средних многолетних значений.

Как сообщалось ранее, в сети показали фото весны, которая во второй половине февраля пришла в Украину.

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