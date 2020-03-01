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"Ослепляют" и уничтожают: появились новые данные и видео ударов Турции по противнику в Сирии

воскресенье, 01 марта 2020, 12:20
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В сети появилось видео с сверхсовременными турецкими дронами, которые Турция задействовала в Сирии.

Об этом сообщает Kavkaz Center в Twitter.

На видео показана работа дрона РЭБ, который "ослепляет" противника.

В Сирии задействовали не дроны-одиночки, а отлаженную систему, они "работают" комплексно.

Дроны-разведчики, выискивают цель и дают наводку, а ударные беспилотники, уничтожают выявленные цели.

Напомним, что сирийские войска нанесли удар по турецким позициям вечером 27 февраля. В результате атаки погибли по меньшей мере 33 турецких военных. В ответ на это в ночь на 28 февраля Турция нанесла удар по сирийским объектам.

Подробнее об обострении ситуации в Сирии и возможности прямого вооруженного конфликта между Россией и Турцией читайте в материале "Апострофа": Идлиб с ними: грозит ли Путину турецкий гамбит.

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