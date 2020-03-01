"Ослепляют" и уничтожают: появились новые данные и видео ударов Турции по противнику в Сирии

В сети появилось видео с сверхсовременными турецкими дронами, которые Турция задействовала в Сирии.
Об этом сообщает Kavkaz Center в Twitter.
На видео показана работа дрона РЭБ, который "ослепляет" противника.
В Сирии задействовали не дроны-одиночки, а отлаженную систему, они "работают" комплексно.
Дроны-разведчики, выискивают цель и дают наводку, а ударные беспилотники, уничтожают выявленные цели.
#Турецкие дроны «работают» комплексно. Задействованы не дроны-одиночки, а отлаженная система— Kavkaz Center (@newkc14) March 1, 2020
Дроны РЭБ, "ослепляющие" противника
Дроны разведчики, выискивающие цель и дающие наводку
Ударные беспилотники, уничтожающие выявленные цели #сирия #шам #идлиб pic.twitter.com/JWcSSJ13Ls
Напомним, что сирийские войска нанесли удар по турецким позициям вечером 27 февраля. В результате атаки погибли по меньшей мере 33 турецких военных. В ответ на это в ночь на 28 февраля Турция нанесла удар по сирийским объектам.
Подробнее об обострении ситуации в Сирии и возможности прямого вооруженного конфликта между Россией и Турцией читайте в материале "Апострофа": Идлиб с ними: грозит ли Путину турецкий гамбит.