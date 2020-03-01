Прощеное воскресенье: яркие открытки, стихи и смс

Прощеное воскресенье в 2020 году припадает на 1 марта - в этот день принято просить прощения у родных, близких, знакомых, которых умышленно или нечаянно могли обидеть.

"Апостроф" собрал яркие открытки-поздравления с праздником, стихи и смс.

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Мы глупости порою говорим,

Мы делаем коварные поступки.

На любимых сгоряча ворчим,

Орем друг другу в трубку.

Прощения прошу, тебя любя.

Прости меня сейчас за все обиды.

Прости, что обижала я тебя.

И я прощу за все, чем ты обидел.

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Прощенья попросите вы у всех

За совершенный вами где-то грех.

Он может быть совсем не на виду,

Прощение просите, чтобы отогнать беду.

Я человек, и точно я грешу.

За все у вас прощения прошу.

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Прошу за все меня простить,

Зла не держать и не бранить.

Ведь обижаться - это грех,

Тогда и Бог простит нас всех.

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Если что не так, простите,

Только строго не судите.

Все мы в жизни ошибались,

Ведь никто не идеален.

А в святое воскресенье

Час настал просить прощенья.

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С Прощеным воскресеньем! Пусть этот день принесет прощение и мир в дом, подарит здоровье, терпение, умение сочувствовать и прощать друг друга!

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Прощеное воскресенье настало, и я искренне прошу простить меня за все плохое и нелепое, что было между нами. Прости и прими от меня теплые пожелания любви, счастья и добра.

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В Прощеное воскресенье приношу свои извинения за все и от души желаю прекрасной жизни с теплыми чувствами, добрыми помыслами и радостными событиями.

Детальнее о том, что нужно делать 1 марта, читайте в материале "Апострофа": Прощеное воскресенье: история праздника, традиции и приметы дня.

Также мы рассказывали о том, что нельзя делать в Прощеное воскресенье.