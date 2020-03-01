Прощеное воскресенье: яркие открытки, стихи и смс

Прощеное воскресенье в 2020 году припадает на 1 марта - в этот день принято просить прощения у родных, близких, знакомых, которых умышленно или нечаянно могли обидеть.
"Апостроф" собрал яркие открытки-поздравления с праздником, стихи и смс.
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Мы глупости порою говорим,
Мы делаем коварные поступки.
На любимых сгоряча ворчим,
Орем друг другу в трубку.
Прощения прошу, тебя любя.
Прости меня сейчас за все обиды.
Прости, что обижала я тебя.
И я прощу за все, чем ты обидел.
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Прощенья попросите вы у всех
За совершенный вами где-то грех.
Он может быть совсем не на виду,
Прощение просите, чтобы отогнать беду.
Я человек, и точно я грешу.
За все у вас прощения прошу.
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Прошу за все меня простить,
Зла не держать и не бранить.
Ведь обижаться - это грех,
Тогда и Бог простит нас всех.
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Если что не так, простите,
Только строго не судите.
Все мы в жизни ошибались,
Ведь никто не идеален.
А в святое воскресенье
Час настал просить прощенья.
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С Прощеным воскресеньем! Пусть этот день принесет прощение и мир в дом, подарит здоровье, терпение, умение сочувствовать и прощать друг друга!
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Прощеное воскресенье настало, и я искренне прошу простить меня за все плохое и нелепое, что было между нами. Прости и прими от меня теплые пожелания любви, счастья и добра.
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В Прощеное воскресенье приношу свои извинения за все и от души желаю прекрасной жизни с теплыми чувствами, добрыми помыслами и радостными событиями.
Детальнее о том, что нужно делать 1 марта, читайте в материале "Апострофа": Прощеное воскресенье: история праздника, традиции и приметы дня.
Также мы рассказывали о том, что нельзя делать в Прощеное воскресенье.