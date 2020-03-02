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Гибель экс-руководителя "Интера" под Киевом: адвокаты заявили о срыве следственных действий

понедельник, 02 марта 2020, 18:13
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Сорвалось проведение следственного эксперимента по делу гибели предпринимателя Сергея Старицкого в связи с отсутствием дома супругов Кожар.

Об этом сообщают на странице "Миллер, юридическая компания" в Facebook.

Эксперимент был запланирован 2 марта на 13:00. О нем было сообщено супругам Кожар, в доме которых нашли тело Старицкого. Однако муж с женой не присутствовали.

На место прибыли представители потерпевших, следователи СО Киево-Святошинского отдела полиции, руководство следственного управления, криминалисты следственного управления, эксперты - баллисты Киевского НИЭКЦ, судебно - медицинский эксперт, судебно - медицинский эксперт - криминалист.

По словам следователей, адвокатов Кожары было также предупреждено о следственных действиях. На это адвокат в телефонном разговоре сказал, что будет через час и вместе с доверенным лицом даст возможность провести следственное действие в доме.

Ожидания владельцев помещения затянулось на два часа, после чего прибыло двое лиц, представились адвокатами Леонида Кожары, и в свою очередь сообщили, что последний утром был госпитализирован из-за гипертонического криза. По их словам, жена Кожары также находится вместе с Леонидом в больнице в Феофании. И что самое важное, сама жена просит без его участия следственный эксперимент не проводить.

"Протоколом проведения следственного действия зафиксирован факт отказа в проведении следственного эксперимента", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", по делу смерти бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого в доме экс-министра Леонида Кожары появилась устойчивая версия, которую активно обсуждают эксперты - якобы бывший чиновник убил своего гостя, а сейчас друзья Кожара из политических кругов пытаются его "отмазать".

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