На Житомирском бронетанковом заводе разоблачили аферу на миллион: фото и видео

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц Государственного предприятия "Житомирский бронетанковый завод" на злоупотреблениях с государственными средствами при закупке запасных частей сомнительного качества.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По версии предварительного следствия, весной прошлого года чиновники госпредприятия, которое входит в структуру "Укроборонпрома", объявили конкурсные торги на закупку деталей на общую сумму более полутора миллиона гривен.

Победителем тендера, объявленного в рамках Государственного оборонного заказа, стала коммерческая структура из Киевского региона.

Во время проверки документации сотрудники СБ Украины установили, что условия конкурсных торгов были искусственно сформированы для победы заранее определенной бизнес-структуры.

Сертификаты на продукцию, по условиям тендера, также должны были соответствовать критерию производства в США. Зато, документы имеют признаки фальсификации - в информационных базах владельцем бренда фирмы, проводившей сертификацию, является РФ, а непосредственным производителем продукции одна из стран Восточной Азии.

По заключению профильных экспертов, использование этих деталей могло привести к преждевременному выходу из строя бронетехники.

По предварительным данным расследования, за злоупотребления чиновников госпредприятия, стоимость закупок неоправданно увеличилась на 750 000 гривен государственных средств.

Правоохранители провели обыски на госпредприятии и по местам регистрации фиктивных фирм-участниц тендерной сделки в Киевской области.

Изъято оригиналы тендерной документации, финансово-бухгалтерские документы, печати всех субъектов хозяйственной деятельности участников сделки, спецификации, касающиеся закупки и порядке использования деталей, компьютерную технику, а также почти 400 000 гривен в национальной и иностранной валюте.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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