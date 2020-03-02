Началось: украинцы набросились на супермаркеты из-за коронавируса

В Украине из-за угрозы вспышки коронавируса жители городов и сел начали в большом объеме закупать лицевые маски, средства для дезинфекции и отдельные продукты питания.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, отдельные украинские сети магазинов начали принимать меры из-за растущего спроса на защитные средства. В частности, сеть торговых центров "Эпицентр К" ввела в ассортимент многократные марлевые повязки украинского производителя "Укрмедтекстиль". При этом в пресс-службе сети уточнили, что импорт иностранных медицинских масок в Украину приостановлен.

"Действительно, сейчас ажиотажный спрос на медицинские маски. Они изготавливаются за пределами Украины, поэтому их импорт был временно приостановлен из-за повышенного спроса. Готовим к вводу в ассортимент многократные марлевые повязки от украинского производителя "Укрмедтекстиль", но их производство не может удовлетворить спрос из-за того, что повязки шьются вручную", - сообщила пресс-служба "Эпицентр К" для журналистов.

Также в компании уточнили, что быстро расходятся и антисептики на витринах магазинов сети, при этом на них дефицита нет.

В ответ на запрос журналистов о росте спроса на отдельные группы товаров в пресс-службе сети "Ашан", заявили, что кроме масок и антисептиков, растет спрос на крупы, лук, чеснок и цитрусы.

"Ажиотаж есть, но не такой высокий, как в аптеках. Дефицита товара у нас пока не наблюдается. Мы увеличиваем запасы масок на складах супермаркетов. Но в феврале, в традиционный период роста сезонных заболеваний, увеличиваем закупку масок, поэтому у нас достаточно остатков этого товара на складах… Заказ новых партий может быть проблематичным в связи с ситуацией на рынке", - сообщили в пресс-службе "Ашан".

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