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Топ-чиновник Германии не пожал руку Меркель из-за страха перед коронавирусом: забавное видео

понедельник, 02 марта 2020, 16:25
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В Германии произошла курьезная ситуация во время встречи канцлера Ангелы Меркель с одним из министров, который отказался пожать ей руку из-за страха перед смертельным коронавирусом.

Как пишут местные СМИ, руку Меркель отказался протянуть глава Министерства внутренних дел страны.

По данным изданий, дело было не в самом канцлере, а в принципиальности министра.

Совсем недавно глава МВД сделал публичное заявление о том, что отказывается от всех рукопожатий в связи с ситуацией с коронавирусом, исключения он не сделал даже для канцлера.

Ситуация попала на видео. На нем видно, как Меркель с улыбкой реагирует на все происходящее.

Напомним, что оккупационные власти Крыма объявили в розыск женщину, которая находилась в больнице города Севастополя с подозрением на коронавирус COVID-2019, который уже атакует соседние с Украиной страны.

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