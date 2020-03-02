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В Украине впервые за 140 лет не наступила метеорическая зима: синоптики сделали важное заявление

понедельник, 02 марта 2020, 14:21
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По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура февраля в Киеве превысила на 6,7 градуса привычные показатели. В целом она составила +2,5 градуса.

Как сообщает пресс-служба метеостанции, февраль в 2020 году занял четвертую позицию среди самых теплых с 1881 года.

Самая минимальная температура опустилась под утро 8 февраля до минус 8,4 градуса.

столице метеорологическая зима так и не наступила, а уже 10 февраля началась метеорологическая весна", - говорится в сообщении.

Интересно, что аномально теплой зима была не только в столице, но и по всей территории Украины. В целом зима оказалась невероятно теплой и побила множество рекордов.

Напомним, что во вторник, 3 марта, в Украине станет еще теплее.

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