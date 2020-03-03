Блогерша из России нажилась на смерти мужа и друзей на "банной" вечеринке: скандальные данные

Скандальная российская блогерша Екатерина Диденко, потерявшая на вечеринке по случаю ее дня рождения мужа и двоих друзей, получила почти 1,5 миллиона рублей за участие в шоу "Пусть говорят".

Об этом сообщает Telegram-канал "Не вырубить".

"Первый канал в очередной раз перекупил горячего героя у второго. По сравнению с псевдородившей от рыжего Иванушки в 2 с лишним раза дешевле. "Второй канал", а вы на коленях постоять перед скорбящей вдовой не пробовали? Вдова наплакала на 1,4 млн. рублей. За такой гонорар вся редакция второго должна стоять на коленях", – говорится в сообщении.

Напомним, что причиной несчастья стал сухой лед, который бросили в бассейн, потому что гостям после бани показалось, что вода стала слишком теплой. Вследствие произошедшей химической реакции из кубиков льда начал активно выделятся углекислый газ, находившиеся в воде люди получили сильные химические ожоги легких.

Как сообщал "Апостроф", известная блогер Екатерина Диденко, устроившая вечеринку по случаю день рождения, где трое человек погибли, еще трое попали в больницу, давно заигрывала со смертью.

Также, изначально стало известно, что на вечеринке у Диденко погибли двое человек, позже их число увеличилось.