Играли со смертью уже давно: всплыли скандальные детали о блогерше, чья вечеринка закончилась трагедией

Известная блогер Екатерина Диденко, устроившая вечеринку по случаю день рождения, где трое человек погибли, еще трое попали в больницу, давно заигрывала со смертью.

Об этом местным СМИ рассказали ее знакомые.

Оказалось, что еще в начале декабря прошлого года Катя Диденко опубликовала на своей страничке в соцсети фотографию своего погибшего на этой вечеринке супруга Валентина. На картинке – муж блогерши держит большую сумку. Девушка подписала карточку: "Неожиданно, да? На фото один Валя! Залайкайте его с дебютом?) Произошел прорыв: он сам придумал, сам все купил и провел эксперимент, а не я. Видели в сториз? Это просто бомба. Что получится, если взять огнетушитель, сумку, швабру и поджечь. Реально получается бомба".

И это не единственный подобный случай. Совершенно недавно компания, которая собралась на вечеринке у Диденко, уже отмечала одно мероприятие в бане, но там ограничились битьем посуды для веселья.

Напомним, что причиной несчастья стал сухой лед, который бросили в бассейн, потому что гостям после бани показалось, что вода стала слишком теплой. Вследствие произошедшей химической реакции из кубиков льда начал активно выделятся углекислый газ, находившиеся в воде люди получили сильные химические ожоги легких.

Как сообщал "Апостроф", изначально стало известно, что на вечеринке у Диденко погибли двое человек, позже их число увеличилось.