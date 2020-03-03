Есть ли лекарства и какой риск умереть: Кабмин запустил сайт с информацией о коронавирусе

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вторник, 03 марта 2020, 13:10
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Украина готова к появлению коронавируса Covid-19 на своей территории и может обеспечить больных необходимыми условиями для изоляции и лечения.

Об этом сообщается на правительственном портале, посвященном коронавирусу, который запустили во вторник, 3 марта, - там будет оперативно обновляться информация.

"Украина имеет четкий план действий. Медицинская система Украины готова реагировать на возможные случаи Covid-19 и оказывать квалифицированную медицинскую помощь. В Украине около 12-ти тысяч мест в инфекционных стационарах, около 2-х тысяч врачей-инфекционистов и 5-ти тысяч медперсонала. В украинских больницах есть инфекционные боксы. Система диагностирования заболевания налажена", – говорится в сообщении.

Несмотря на то, что рекомендованных препаратов для профилактики и лечения коронавируса нет – больным оказывается симптоматическое лечение. Большинство заболевших коронавирусом в мире выздоравливает. Тяжелыми являются лишь 20% от обнаруженных случаев заболевания, и только 3% требуют реанимационных мер.

"Украина обеспечена достаточным количеством средств индивидуальной защиты. Медицинская маска помогает ограничить распространение вируса, если вы заболели. Важно соблюдать гигиену рук и органов дыхания, а также избегать тесных контактов с людьми, имеющими симптомы заболевания", – рекомендует Минздрав.

Напомним, 3 марта заражение коронавирусом Covid-19 было подтверждено в Черновцах. Вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину на автомобиле из Румынии. Туда он прилетел из Италии, где бушует коронавирус.

По состоянию на утро вторника, 3 марта, количество зараженных COVID-19 по миру составило 90 182 человека, скончались от заболевания 3 177 пациентов, побороли болезнь более 48 тысяч людей.

Подробности о симптомах коронавируса и о том, как уберечься от вируса, читайте в материале "Апострофа": Что известно про первый случай коронавируса в Украине: все подробности.

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