Зафиксирован ли коронавирус в Новых Санжарах: в Минздраве обнародовали свежие данные

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что в Новых Санжарах, где находятся эвакуированные из Китая граждани, нет зараженных коронавирусом COVID-2019.

Об этом он сообщил на экстренном брифинге Министерства здравоохранения.

Ляшко обратил внимание, что это данные по состоянию на утро 3 марта.

По его словам, в четверг, 5 марта, около 12:00 людей, которые находятся в обсервации в Новых Санжарах выпустят, они получат соответствующие справки и смогут свободно перемещаться территорией Украины.

Отметим, что на брифинге Ляшко сделал важное заявление - в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Мужчина, у которого обнаружили коронавирус, возвращался в Украину из Италии.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 3 марта, количество зараженных COVID-19 составило 90 182 человека, скончались от заболевания 3 177 пациентов, побороли болезнь более 48 тысяч людей.

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