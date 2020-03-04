Кому не страшен смертельный коронавирус из Китая: медики сделали неожиданное заявление

Коронавирус Covid-19, первый случай заражения которым был подтвержден в Украине 3 марта, практически безопасен для некоторых категорий населения.

Об этом свидетельствуют данные центра по контролю заболеваний Китая.

Коронавирусом редко заражаются дети и подростки. На возрастную категорию от нуля до десяти лет приходится всего один процент заболевших, такая же статистика и в возрастной группе от 10 до 19 лет.

В то же время, больше всех подвержены риску заболевания и последующих осложнений пожилые люди. С возрастом увеличивается не только вероятность инфицирования, но и летальность.

Основной группой риска являются люди старше 80 лет, а также те, кто страдает от диабета и тяжелых болезней сердца.

Напомним, первый случай заболевания коронавирусом в Украине был обнаружен в Черновицкой области у мужчины, который прибыл из Италии.

Подробнее о появлении опасного вируса в Украине читайте в материале "Апострофа": Что известно про первый случай коронавируса в Украине: все подробности.