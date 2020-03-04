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"Прививка" от коронавируса: появилась пикантная фотожаба на случай заражения в Черновцах

среда, 04 марта 2020, 04:23
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Коронавирус 3 марта добрался до Украины, где зафиксировали первый случай заражения. Так, смертельный вирус был обнаружен у жителя Черновцов, который вернулся с отдыха в Италии, где от осложнений коронавируса уже погибло свыше 50 человек. По случаю выявления вируса в Украине в сети опубликовали пикантную фотожабу.

Автор работы показал на картинке девушку и парня, которые занимаются любовью. В момент интимной близости представительница прекрасного пола спрашивает у партнера: "А это точно прививка от коронавируса?".

Напомним, что в городе Черновцы, где находится первый в Украине зараженный коронавирусом пациент, проводят дополнительные санитарные меры для минимизации рисков распространения вирусных инфекций.

Как сообщал "Апостроф", после первого подтвержденного случае заражения коронавирусом, зафиксированном в Черновцах, в Украине планируют изменить правила вызова кареты скорой помощи.

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