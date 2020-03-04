Рождение четверых близнецов в Кропивницком: появилось видео с шокированным отцом

Житель Кропивницкого Владислав Валихновский, супруг 24-летней Анастасии Валихновской, родившей четырех девочек, пребывает в состоянии приятного шока от происшедшего.

Своими эмоциями он поделился в комментарии местному каналу "Вітер".

"Мама у нас молодец! Вытянула, до таких весов довела детей, что вообще. Я в таком состоянии, что не знаю, что сказать. И эйфория какая-то, и страх, и неизвестное. Увидел их, они маленькие такие, к их не то, что в руки страшно брать, страшно смотреть на них", - поделился своими ощущениями глава семьи.

Как сообщал "Апостроф", ранее в оккупированном Донецке родилась тройня, в которой детей назвали Денис, Надежда, Роза в честь аббревиатуры самопровозглашенной республики.

Также украинка Алена Федченко приняла роды прямо на борту самолета, который следовал из Катара в Таиланд.